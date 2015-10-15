СБУ спробувала завадити виходу в ефір сюжету про корупцію в своїх лавах - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що за кілька годин до ефіру, коли випуск був повністю змонтований і зміни внести вже технічно було неможливо, Радіо Свобода отримало листа за підписом голови начальника управління СБУ в Києві та Київській області Михайла Глуговського із застереженням про порушення законодавства в разі виходу програми в ефір.

У листі СБУ зазначається, що "серед співробітників, які зафіксовані на відео, можуть виявитися такі, що брали участь або готуються до участі в антитерористичній операції, яка відбувається в окремих районах Донецької та Луганскої областей".

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"Оприлюднення в ЗМІ інформації, яка може дозволити ідентифікувати окремих з числа зафіксованих осіб до числа регіональних співробітників СБУ з будь яких підстав загрожує їх здоров'ю та безпеці їх родин. Її поширення на широкий загал створює небезпеку подальшого використання, зокрема, спецслужбами РФ, представниками так званих "ДНР/ЛНР" тощо в процесі здійснення протиправної дільності, у т.ч. безпосередньо по відношенню до вказаних категорій громадян", - йдеться в листі начальника Головного управління СБУ в Києві та області Михайла Глуговського.

Як вказує Радіо Свобода, підлеглі Глуговського вчинили напад на знімальну групу «Схем» 2 жовтня. СБУ намагалася зупинити репортаж авторства Михайла Ткача, над яким команда «Схем» працювала понад місяць, присвячений елітним автомобілям, на яких їздять співробітники СБУ.

Того ж дня голова служби Василь Грицак публічно пообіцяв свою допомогу в розкритті та ідентифікації оперативних співробітників задля їхньої безпеки, а також корупціонерів у службі, проте реальних дій після цього не було.

Військова прокуратура Київського гарнізону відкрила кримінальне провадження щодо інциденту за перешкоджання законній роботі журналістів.

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Радіо Свобода надсилало офіційний запит до СБУ з проханням допомогти ідентифікувати героїв сюжету.

Зазначається, що відповідь від СБУ прийшла після того, як виробництво програми було завершено та були вичерпані технічні можливості вносити зміни.