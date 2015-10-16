До Туреччини з Донбасу переселять 3 тисячі ахискинських турків - ЗМІ

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

"Турки-ахиска, які будуть доставлені до Туреччини за розпорядженням президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, почнуть нове життя в провінції Ерзінджан і Карс, де Управління масового житлового будівництва при уряді Турецької Республіки (TOKI) виділить їм житло", - повідомляє агентство.

За інформацією видання, 677 сімей турків-ахиска, які мігрували у Донецьк і Слов'янськ в Україні з Ферганської долини в Узбекистані після подій 1989 року, готуються до нової міграції.

Генеральний секретар Всесвітньої асоціації турків-ахиска Фуат Учар зазначив, що глава Турецької держави під час візиту в Україну 20 березня прийняв голову Всесвітньої асоціації турків-ахиска Зиятдіна Кассанова і супроводжуючу його делегацію.

Фуат Учар повідомив, що Ердоган, вивчивши надану йому доповідь, переконався в поганих умовах життя місцевих турків-ахиска і розпорядився про їх переселення до Туреччини.

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За словами генерального секретаря асоціації турків-ахиска, робляться зусилля, спрямовані на те, щоб цей процес, який відстежують прес-секретар адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин і заступник радника адміністрації глави турецького уряду Рухи Озбильгич, завершився в 2015 році.

Учар зазначив, що для турків-ахиска виділять 33 житлові одиниці в Карсі, а решта будуть розміщені в провінції Ерзінджан.

«Всередині виділених житлових одиниць є деякі недоліки, які будуть усунені. На першому етапі до Туреччини будуть привезені 150 сімей, тому що відразу доставити і розселити всіх в країні нереально. Список прізвищ сімей, які відтепер проживатимуть у Туреччині, ми передали через посольство в Києві МВС Туреччини і адміністраціям губернаторів Карса і Ерзінджану», - зазначив він.

За його словами, проаналізовано дані турків-ахиска, що стосуються їх освіти і професії, і вони будуть працевлаштовані в Туреччині.

«Я думаю, що процес міграції почнеться протягом 10-15 днів. Метою Туреччини є зміцнення позицій турків-ахиска в тих місцях, де вони заселилися, але це неможливо зробити там, де вони живуть у даний момент. Вони не можуть навіть забезпечити свою безпеку», - сказав Учар.

Він додав, що через деякий час після початку проживання на території Туреччини вони отримають громадянство цієї країни.