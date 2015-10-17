На Рівненщині СБУ вилучила бурштин на майже 2 мільйони гривень

Як повідомили у прес-центрі СБУ, легковики з місцевими мешканцями правоохоронці затримали поблизу сіл Бережниця Дубровицького та Ремчиця Сарненського району.

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В автомобілях вони перевозили великі партії бурштину-сирцю загальною вагою майже 55 кілограмів, зокрема було виявлено найцінніші каміння великих фракцій. Один із пасажирів намагався втекти з незаконно видобутим бурштином, але був затриманий мобільною групою.

За висновками експертів, орієнтовна вартість вилученого бурштину становить близько 1,8 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.