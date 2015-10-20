В Україні починаються дощі і зниження температури

На решті території без опадів, повідомляє Гідрометцентр. Температура вдень від +9 до +18.

Читайте такожНа Україну насуваються дощі зі штормовим вітром і похолодання

Зокрема, в східних областях очікується температура від +10 до +12, у центральних - від +9 до +14, у південних - від +13 до +18, у західних - від +10 до +14, у північних - від +9 до +11.

У Києві очікується дощ, температура - від +10 до +12.