В Україні починаються дощі і зниження температури

07:42, 20 жовтня 2015
Суспільство
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Сьогодні, 20 жовтня, у всіх західних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі, місцями сильні.

REUTERS

На решті території без опадів, повідомляє Гідрометцентр. Температура вдень від +9 до +18.

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Зокрема, в східних областях очікується температура від +10 до +12, у центральних - від +9 до +14, у південних - від +13 до +18, у західних - від +10 до +14, у північних - від +9 до +11.

У Києві очікується дощ, температура - від +10 до +12.

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