В Маріуполі відкрився інформаційний центр ЄС

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

У відкритті взяв участь голова області Павло Жебрівський, голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, посли Кіпру, Чехії, Франції та Греції.

Як зазначає ОВЦА, відкриття інформцентру в Маріуполі сприятиме розповсюдженню інформації про співпрацю України та ЄС в Донецькій області.

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Перші центри європейської документації були створені в 1963 році. Зараз в світі діє більше 600 таких центрів, які відкрито здебільшого при університетах, національних бібліотеках та дослідницьких центрах.

В Україні діє 19 інформцентрів ЄС у вищих навчальних закладах 16 міст.

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Діяльність таких центрів спрямована на інформування громадськості щодо співробітництва України та ЄС, сприяння процесам європейської інтеграції у сфері вищої освіти, налагодження контактів між європейською та українською спільнотою, зокрема у сфері вищої освіти.