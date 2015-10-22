Глава патрульної поліції Фацевич: "Просто так в людину не вистрілиш. Це дуже складно"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав голова патрульної поліції України Олександр Фацевич. "Для нас всі рівні і всі люди. Навіть у правопорушника, застосовуючи спецзасоби, ми обов'язково запитаємо: чи не натиснули вам наручники? Я не кажу, що всі це роблять ідеально. Але ми намагаємося", - сказав а Олександр Фацевич.

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На питання про те, чи були вже випадки застосування патрульними вогнепальної зброї, Олександр Фацевич відповів, що "по людях - ні". "Стріляли в повітря при затриманні, одного разу довелося стріляти в собаку. В основному застосовували зброю для попередження... Просто так в людини не вистрілиш. Це дуже складно, кажу вам як людина, яка воювала. У США застосування патрульними вогнепальної зброї доведено до автоматизму. Ми до цього теж йдемо", - сказав він.

Олександр Фацевич зазначив, що головне завдання патрульного - повернутися живим. "Ми забезпечуємо безпеку громадян і допомагаємо, але якщо патрульний не може сам себе захистити - це великий ризик для всієї системи. Тому ми продовжуємо навчати патрульних, як спілкуватися з агресивно налаштованими людьми, тримати дистанцію", - підкреслив головний поліцейський країни.

Повний текст інтерв'ю Олександра Фацевича читайте у випуску журналу "Новое время" 23 жовтня.