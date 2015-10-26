Українці знайшли альтернативу політикам: "голосували" за маму, десантників і Джона Сноу (фото)

Деякі виборці вирішили голосувати за "кандидатів", власноруч внесених до бюлетенів.

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Так, українці "голосували" "За капітана бороду", "За маму", "За ПДВ" та інших "кандидатів", яких не було у бюлетенях.

Нагадаємо, в Івано-Франківську більше 5% бюлетенів зіпсовані малюнками і посланнями виборців до влади.