Українці знайшли альтернативу політикам: "голосували" за маму, десантників і Джона Сноу (фото)
12:58, 26 жовтня 2015Суспільство
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Українці у соцмережах публікують фото зіпсованих бюлетенів.
Деякі українці вносили у бюлетені "власних кандидатів" / Соцсети
Деякі виборці вирішили голосувати за "кандидатів", власноруч внесених до бюлетенів.
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Так, українці "голосували" "За капітана бороду", "За маму", "За ПДВ" та інших "кандидатів", яких не було у бюлетенях.
Нагадаємо, в Івано-Франківську більше 5% бюлетенів зіпсовані малюнками і посланнями виборців до влади.
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