В Івано-Франківську виборці зіпсували 5% бюлетенів малюнками і посланнями до влади - міський виборчком
11:01, 26 жовтня 2015Політика
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В Івано-Франківську більше 5% бюлетенів зіпсовані малюнками і посланнями виборців до влади.
Виборці дописували, "не підримую жодного", дописували партії, яких не було в бюлетені / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській міській виборчій комісії з посиланням на свідчення представників дільничних комісій.
Під час зачитування протоколів дільничних виборчих комісій, голова міської ТВК Олександра Петрів була вражена кількістю зіпсованих бюлетенів. Представники дільничних комісій запевняють, що більше 5% бюлетенів були зіпсовані виборцями.
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Мова йде про малюнки і послання до влади. Зокрема, виборці дописували, "не підримую жодного", дописували партії, яких не було в бюлетені, писали образливі слова на кандидатів і представників влади. Були й емоційні: "Чим більше голосую, тим гірше живу" та інші.
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