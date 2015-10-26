"Лікарі без кордонів" відповіли на звинувачення бойовиків "ДНР"
Благодійна організація "Лікарі без кордонів" відкинула звинувачення влади самопроголошеної "Донецької народної республіки" в шпигунстві і незаконному постачанні психотропних препаратів.
Раніше у "ДНР" заявили, що позбавили організацію акредитації через незаконну діяльність, передає ВВС Україна.
"Ми закликаємо до негайного перегляду рішення про зупинку діяльності у Донецькій області", - повідомляється у Twitter "Лікарів без кордонів".
В організації наголосили, що, якщо вона покине Донецьк, це матиме загрозливі наслідки для тисяч пацієнтів.
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У прес-релізі організації зазначили, що зараз вона поставляє 77% інсуліну, необхідного пацієнтам з діабетом від 18 років, які проживають на території, підконтрольній "ДНР".
У вересні самопроголошена "ЛНР" також припинила роботу з "Лікарями без кордонів" і дев'ятьма іншими організаціями.