В Одесі невідомий повідомив про мінування міськтервиборчкому

Про це повідомляє Думская.

"Оперативно прибула на місце поліція намагається евакуювати всіх, хто знаходиться в будівлі на Канатній, 83, включаючи виборчу комісію, яка як раз збиралася підводити підсумки виборів в муніципальне збори. Виборчком поки тримається, продовжуючи засідання", - йдеться в повідомленні.

При цьому видання відзначає, що «замінований» міськтервиборчком Одеси, продовжує працювати. "Тільки що в нього потрапила група молодих людей на чолі з депутатом міськради, членом партії «Довіряй Справам» Олегом Этнаровичем".

Поліція, що оточила будівлю на Канатній пояснила, що це «якась комісія прийшла з уточненим протоколом». При цьому журналістів і спостерігачів нові і чесні правоохоронці всередину не пустили.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі закінчено підрахунок 100% бюлетенів — всі 4 районні комісії підписали протоколи. За уточненими даними Геннадій Труханов набрав 51,93%, повідомляють представники районних комісій.