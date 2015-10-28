ЗМІ: у Москві після допиту затримали директора Бібліотеки української літератури

Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, вдень у будівлі бібліотеки був проведений обшук та виявлено безліч різних видань з нібито русофобською інформацією. Він повідомив, що після обшуку директор бібліотеки було доставлено на допит в Слідчий комітет.

"Зараз вона затримана на 48 годин. В суді буде вирішуватися питання про її арешт", - сказав співрозмовник агентства.

Офіційних коментарів представників відомств щодо даної інформації поки немає, відзначає видання.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в будівлі Бібліотеки української літератури в Москві проходять обшуки. Як зазначається, співробітникам правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в бібліотеці зберігаються примірники газети, в якій нібито перекручуються історичні факти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, перед входом в бібліотеку чергує співробітник ОМОН в масці й нікого не пропускає в будинок. Він також висловив категоричну незгоду із спробою його сфотографувати та зауважив, що бібліотека сьогодні не працює.

У той же час капітан Слідчого комітету РФ, який відмовився назвати своє прізвище, заявив, що ніякого обшуку в бібліотеці немає, але вона закрита, так як «тут знаходимося ми».

Пізніше співробітники бібліотеки повідомили, що поліція підкинула націоналістичну літературу. Співробітник бібліотеки наголосив, що «найголовніше, що знову підкладені якісь книги, і ми це зафіксували». «Старі методи. Не виключено, що подкинуті ті ж книги, що і кілька років тому. Обшук продовжується», - сказав він.

Директор бібліотеки Наталія Шаріна повідомила УНІАН, що сьогодні з ранку був проведений обшук у неї вдома - вилучено кілька книг. Серед них видання, присвячене Голодомору 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, а також грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, прем'єра Миколи Азарова, оргтехніка та електронні носії, а протягом сьогоднішнього дня відбувається обшук безпосередньо в будівлі бібліотеки.

За її словами, обшук проходить у рамках кримінальної справи, заведеної ще в 2010 році.

Як сказала Шаріна, слідчі заявили, що мають намір отримати «додаткові матеріали».

Шаріна підкреслила, що в читальному залі та на абонементі не було виявлено забороненої літератури, однак вилучаються книги про Степана Бандеру та ОУН-УПА з спецхранилища, причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів.

За словами Шаріної, вилучено також дитячий журнал «Барвінок», так там «побачили прапор «Правого сектора».