У Сєвєродонецьку сьогодні починається набір до патрульної поліції

У місті Сєвєродонецьку Луганької області сьогодні розпочинається набір до патрульної поліції, який триватиме до 19 листопада.

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Як повідомили УНІАН у відділ зв'язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, надати анкети до приймальної комісії зможуть громадяни України віком від 21 до 35 років незалежно від статі. Вимоги до кандидатів: повна загальна середня або вища освіта, наявність водійського посвідчення категорії «В», вільне володіння українською мовою, відсутність судимостей, добре фізичне здоров‘я та моральна стійкість.

Приймальна комісія буде працювати за адресою: місто Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 28 (Льодовий палац спорту) з 09.00 до 18.00, крім вихідних днів.