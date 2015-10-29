Суд заарештував екс-міліціонера, підозрюваного в організації "референдуму" у Криму
11:57, 29 жовтня 2015Суспільство
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Суд заарештував екс-майора міліції, підозрюваного в організації та проведенні у березні 2014 року в місті Старий Крим "референдуму" про приєднання до РФ.
Фото: "Азов"
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, жителя Криму СБУ затримала 26 жовтня у пункті пропуску «Чонгар» в Херсонській області спільно з учасниками «Громадської блокади Криму».
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Служба безпеки України оголосила йому про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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