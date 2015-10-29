Пункт пропуску в Краматорську обладнаний спеціальними модулями

Перші дні роботи вже принесли позитивний результат. Як повідомляє прес-служба Краматорського МВ ГУ МВС в Донецькій області, пропускний режим на блокпосту цілодобово забезпечують як співробітники місцевої міліції, так і сили, які прибули з інших областей України в зону проведення АТО, передає kramatorsk.info. 10 днів тому на краматорському пункті пропуску були встановлені спеціально обладнані модулі, які дозволяють поліпшити контроль при перетині його громадянами.

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Робота правоохоронців в першу чергу спрямована на недопущення ввезення або вивезення нелегальної зброї та боєприпасів, проникнення на територію міста учасників бандформувань, пошук вкрадених мобільних телефонів і викрадених автотранспортних засобів, виявлення інших правопорушень. Модулі оснащені всім необхідним для роботи і відпочинку міліціонерів. В одному з них розташована техніка з підключенням до необхідних баз даних, завдяки чому громадяни та автотранспортні засоби в стислі терміни проходять необхідну перевірку. Таким же чином перевіряються і мобільні телефони.

У модулі для відпочинку розташована їдальня, оснащена технікою і меблями – тут міліціонери можуть відпочити і зігрітися в холодну пору року. Модернізація блокпоста вже дала позитивні результати. За словами начальника Краматорського МВ Віталія Максиміва, за минулі після нововведення 10 днів було виявлено 2 особи, які знаходились у розшуку, знайдені 2 вкрадених телефони, встановлена причетність 5 осіб до незаконних збройних формувань, вилучено 2 одиниці холодної зброї.