У Сватовому після вибухів пошкоджено десятки будинків, жителі ховаються у підвалах (фоторепортаж)

Фотографії міста опублікувала в Facebook Луганська військово-цивільна адміністрація.

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У прес-службі Міністерства оборони повідомили, що за уточненими даними, внаслідок пожежі і детонації були травмовані четверо військовослужбовців Збройних сил України, одна цивільна особа загинула і одна отримала поранення.

За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок у Сватовому, де проживають майже 20 тисяч. населення, самостійно виїхало близько 5 тис. осіб.