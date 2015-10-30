У Сватовому після вибухів пошкоджено десятки будинків, жителі ховаються у підвалах (фоторепортаж)
11:33, 30 жовтня 2015Суспільство
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У Сватовому після вибухів пошкоджено десятки будинків, жителі ховаються в підвалах.
Фотографії міста опублікувала в Facebook Луганська військово-цивільна адміністрація.
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У прес-службі Міністерства оборони повідомили, що за уточненими даними, внаслідок пожежі і детонації були травмовані четверо військовослужбовців Збройних сил України, одна цивільна особа загинула і одна отримала поранення.
За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок у Сватовому, де проживають майже 20 тисяч. населення, самостійно виїхало близько 5 тис. осіб.
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