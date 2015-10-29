Унаслідок вибухів на складі боєприпасів у Сватовому загинула людина - ВЦА

Про це повідомив заступник голови ВЦА Юрій Клименко, передає "112 Україна".

Загиблий був співробітником магазину, куди влучив снаряд.

Зазначається, що пожежа на складі сталася приблизно о 19:30.

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"На складах є понад 3500 тонн боєприпасів. Стаються вибухи, що ускладнює ліквідацію пожежі. Осколки снарядів і самі снаряди розриваються біля міста, у самому місті. Є влучання в магазин, на жаль, загинув один співробітник магазину, більше інформації про жертв немає", - повідомив Клименко.

Наразі створено оперативний штаб, вживаються заходи щодо ліквідації зазначеної надзвичайної ситуації.