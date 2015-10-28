ОМОН заблокував Бібліотеку української літератури в Москві

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, перед входом у бібліотеку чергує співробітник ОМОН в масці і нікого не пропускає в будинок. Він також висловив категоричну незгоду щодо спроби його сфотографувати і зауважив, що бібліотека сьогодні не працює.

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Водночас капітан Слідчого комітету РФ, який відмовився назвати своє прізвище, заявив, що ніякого обшуку в бібліотеці немає, але вона закрита, оскільки «тут перебуваємо ми».

Директор бібліотеки Наталія Шаріна повідомила УНІАН, що сьогодні з ранку було проведено обшук у неї вдома - вилучено кілька книг. Серед них видання, присвячене Голодомору 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, а також грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, прем'єра Миколи Азарова, а також оргтехніка та електронні носії, а впродовж сьогоднішнього дня відбувається обшук безпосередньо в будівлі бібліотеки.

За її словами, обшук відбувається у рамках кримінальної справи, заведеної ще в 2010 році.

Як сказала Шаріна, слідчі заявили, що мають намір одержати «додаткові матеріали».

Шаріна відзначила, що в читальному залі та на абонементі не було виявлено забороненої літератури, однак вилучаються книги про Степана Бандеру та ОУН-УПА зі спецсховища, причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів.

За словами Шаріної, вилучено також дитячий журнал «Барвінок», оскільки там «побачили прапор «Правого сектору».