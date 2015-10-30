У Голосіївському монастирі Києва близько 100 тисяч віруючих вшанували пам'ять черниці Аліпії

Як повідомляє центр інформації УПЦ, святкову божественну літургію в Голосіївському монастирі очолив предстоятель Української православної церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій.

"У ніч на 30 жовтня в монастир почали прибувати десятки тисяч людей, щоб поклонитися матінці Аліпії в день її упокоєння. Блаженна стариця, як і пророкувала, почила 30-го жовтня 1988-го року. Нині її тіло покоїться в усипальниці під храмом. За багаторічною традицією в цей день сюди стікається безліч паломників. У цьому році літургія проходила на вулиці. Також на території монастиря були розміщені екрани, щоб всі бажаючі могли бачити богослужіння", - розповів намісник Голосіївського монастиря архімандрит Ісаакій (Андронік).

Після божественної літургії предстоятель УПЦ відправив панахиду за матінкою Аліпією. Після чого відбулася трапеза для паломників, які очікували відоме монастирське частування на честь пам'яті матінки.

Матінка Аліпія казала: "Приходьте до мене, кричіть, і я почую", - зазначив намісник монастиря отець Ісакій.

За даними Голосіївського монастиря, в 2014 році в день пам'яті матінки Аліпії монастир відвідали близько 100 тисяч віруючих.

Черниця Аліпія народилася 16 березня (3 березня за старим стилем) 1905 року. Була пострижена у чернецтво в 1940-х роках в Києво-Печерській Лаврі. За покірливе несення скорбот і численні духовні подвиги Господь дав їй дар зцілення і прозорливості.

У 1979 році черниця Аліпія оселилася на руїнах знищеної в 1926 році Голосіївської пустині, де несла свій духовний подвиг. Сюди до неї приходило безліч людей з проханнями про зцілення і духовну допомогу.

30 жовтня 1988 року черниця Аліпія відійшла до Господа і була похована на Лісовому кладовищі міста Києва.

18 травня 2006 року за благословенням предстоятеля УПЦ митрополита Володимира тіло блаженної стариці перепоховали в Голосіївському монастирі, в усипальниці під храмом на честь ікони Божої Матері "Живоносне джерело".

Матінка Аліпія поки не зарахована до лику святих, разом з тим її шанування можна порівняти з шануванням православними християнами Матрони Московської.

Дні поминання черниці Аліпії вчиняються 30 числа кожного місяця (у лютому - 28 числа), 30 жовтня, 16 березня, 18 травня, 30 серпня.