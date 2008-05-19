У донецькому суді ”Грифон” до втрати свідомості побив журналіста

У Донецьку минулої п`ятниці співробітники підрозділу "Грифон" побили журналіста газети "Острів" Ігоря НЕЖУРКО, помічника народного депутата України Геннадія ЗАДИРКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ у Донецькій області, І.НЕЖУРКО був присутнім на судовому процесі у Ворошиловському райсуді як журналіст. Цей процес не був закритим, але суддя висунув вимогу залишити зал засідання. Після спроби журналіста поцікавитися причиною заборони, співробітники підрозділу "Грифон", за вказівкою судді, вивели його із залу засідання і побили, повідомляє прес-служба.

У повідомленні наголошується, що І.НЕЖУРКО заздалегідь представився помічником народного депутата і журналістом, пред`явив відповідні документи, проте, це жодним чином не подіяло на охоронців.

У прес-службі зазначили, що в результаті побиття І.НЕЖУРКО одержав струс мозку, численні гематоми і був у непритомному стані доставлений машиною "швидкої допомоги" з будівлі суду до найближчого травматологічного відділення. Після надання першої медичної допомоги в госпіталізації йому було відмовлено у зв`язку з відсутністю донецької прописки. Колеги І.НЕЖУРКА відвезли його додому до Горловки, де його стан погіршав.

Прес-служба також повідомила, що під час побиття журналіста один із співробітників "Грифону" забрав у нього мобільний телефон.