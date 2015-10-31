Російські медіа оприлюднили перше відео з місця катастрофи лайнера А321 в Єгипті
21:38, 31 жовтня 2015Суспільство
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Російський телеканал увечері в суботу, 31 жовтня, опублікував перші кадри з місця аварії літака Airbus A321 компанії "Когалимавіа".
REUTERS
На відео видно уламки лайнера та розкидані особисті речі пасажирів.
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У ролику також відно автомобілі "швидкої допомоги", єгипетських силовиків і рятувальників.
Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 224 людини, серед яких 4 українців.
Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.
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