Російські медіа оприлюднили перше відео з місця катастрофи лайнера А321 в Єгипті

На відео видно уламки лайнера та розкидані особисті речі пасажирів.

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У ролику також відно автомобілі "швидкої допомоги", єгипетських силовиків і рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 224 людини, серед яких 4 українців.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.