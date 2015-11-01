Велика ДТП у Києві: Нетверезий водій врізався в машину поліцейських, шестеро постраждалих
11:05, 01 листопада 2015Суспільство
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Унаслідок великого ДТП на проспекті Перемоги в Києві постраждали шість осіб, серед яких двоє поліцейських і працівник комунальних служб.
Скріншот / 112.ua
Про це повідомляє "112 Україна".
"Два автомобілі, які їхали з центру, зіткнулися. У результаті поліцейські перекрили дорогу автомобілем. Під час з'ясування обставин ДТП інший автомобіль в різався в патрульну машину", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, водій авто, який врізався в патруль, був у стані алкогольного сп'яніння.
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Всі постраждалі госпіталізовані. На місці ДТП працюють співробітники комунальних служб. Рух на проспекті не перекрито.
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