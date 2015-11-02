Клімкін назвав провокацією візит російського депутата до українського центру в Москві

Голова МЗС зокрема зазначив, що російський депутат прийшов до центру у супроводі російських ЗМІ.

"Хотіли шукати екстремістські книги. Знайшли дітей, які вчилися в українській недільній школі. Переключитися з книг на дітей поки не наважилися", - написав Клімкін у Twitter.

2/3 Хотіли шукати екстремістські книги. Знайшли дітей, які вчилися в укр недільній школі. Переключитися з книг на дітей поки не наважилися. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 1, 2015

"Після приїзду поліції гості пішли. Дітям нічого не загрожує. Ми на зв'язку з МЗС РФ", - додав він.

Дипломат також назвав подібні візити недопустимими та такими, що є чистою провокацією.

3/3 Після приїзду поліції гості пішли. Дітям нічого не загрожує. Ми на зв'язку з МЗС РФ. Подібні візити - чиста провокація і неприпустимі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 1, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, муніципальний депутат округу Якиманка міста Москви Дмитро Захаров, який написав донос на Бібліотеку української літератури, з групою молодих людей прибув до Українського культурного Центру на Арбаті. Захаров заявив, що прибув до Центру з метою перевірити чи ведеться тут антиросійська пропаганда».

Водночас співробітник Культурного центру наголосив, що такі дії є провокацією, оскільки ця будівля є власністю держави Україна, на відміну від Бібліотеки української літератури, яка фінансується з московського бюджету.