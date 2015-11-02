Клімкін назвав провокацією візит російського депутата до українського центру в Москві
Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував візит московського депутата Дмитра Захарова до Національного культурного центру України в Москві.
Голова МЗС зокрема зазначив, що російський депутат прийшов до центру у супроводі російських ЗМІ.
"Хотіли шукати екстремістські книги. Знайшли дітей, які вчилися в українській недільній школі. Переключитися з книг на дітей поки не наважилися", - написав Клімкін у Twitter.
2/3 Хотіли шукати екстремістські книги. Знайшли дітей, які вчилися в укр недільній школі. Переключитися з книг на дітей поки не наважилися.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 1, 2015
"Після приїзду поліції гості пішли. Дітям нічого не загрожує. Ми на зв'язку з МЗС РФ", - додав він.
Дипломат також назвав подібні візити недопустимими та такими, що є чистою провокацією.
3/3 Після приїзду поліції гості пішли. Дітям нічого не загрожує. Ми на зв'язку з МЗС РФ. Подібні візити - чиста провокація і неприпустимі.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 1, 2015
Як повідомляв УНІАН раніше, муніципальний депутат округу Якиманка міста Москви Дмитро Захаров, який написав донос на Бібліотеку української літератури, з групою молодих людей прибув до Українського культурного Центру на Арбаті. Захаров заявив, що прибув до Центру з метою перевірити чи ведеться тут антиросійська пропаганда».
Водночас співробітник Культурного центру наголосив, що такі дії є провокацією, оскільки ця будівля є власністю держави Україна, на відміну від Бібліотеки української літератури, яка фінансується з московського бюджету.