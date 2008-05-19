Трудовий колектив ОПЗ звертається до Ющенко, Тимошенко і Семенюк

Трудовий колектив відкритого акціонерного товариства “Одеський припортовий завод» звернувся з листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО

“Трудовий колектив відкритого акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» змушений звернутися до Вас у зв`язку із стурбованістю за збереження теперішнього й забезпечення майбутнього заводу, - зазначається у листі. - Доля заводу - це наша доля, більшість із нас відробили на заводі 20-30 років, тут працюють наші діти й онуки...

Багато років ми вкладали душу, знання і досвід у будівництво, експлуатацію заводу, реконструкцію й модернізацію його об`єктів.

Завод є членом Міжнародної асоціації виробників мінеральних добрив, домігся позитивного визнання серед підприємств хімічної промисловості".

Водночас, як наголошується в зверненні, “конкуренція на світовому ринку виробництва мінеральних добрив загострюється, усе більше вводиться нових об`єктів у країнах які добувають дешевий природний газ - основна сировина для виробництва азотних добрив. У сформованих умовах значного росту ціни на сировину заводу -природний газ, частка якого у собівартості основної продукції-аміаку вже в 2008 році перевищує 80 %, як ніколи назріла необхідність у кардинальних змінах діяльності заводу.

З офіційних джерел ми знаємо, що ціна природного газу в Україні у найближчі роки збільшиться, тому необхідно у найкоротший термін провести серйозний витратний комплекс технічних заходів щодо модернізації виробництва, щоб вийти на новий рівень і бути конкурентоспроможним на світовому ринку.

Промисловість азотних добрив у найближчі три роки буде піддаватися серйозним випробуванням з боку світових ринків сировини й готової продукції.

Колектив заводу підтримав прийняте на початку 2007 року Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України єдине, остаточне рішення про завершення приватизації Одеського припортового заводу, і працює в умовах підвищеного напруженого очікування завершення цього важливого соціально-економічного процесу.

У цей час здійснений пільговий продаж акцій дійсним і колишнім працівникам трудового колективу заводу. Таким чином, працівники та пенсіонери заводу придбали право власності на частину майна у вигляді акцій, випуск яких був зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України й поширюється на цілісний майновий комплекс підприємства.

З болем у серцях довідалися про чергове призупинення завершальної стадії приватизації на підставі Указу Президента України від 15 квітня 2008р. №359/2008 «Про призупинення дії Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2008 р. №261-р «Про затвердження Умов проведення конкурсу із продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Ретельно розроблені, при участі трудового колективу заводу, органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування Одеської області, м. Южне, умови проведення конкурсу із продажу пакету акцій заводу створили реальні можливості здійснення справедливої, прозорої, вигідної для України й заводу приватизації.

На нашу думку, ці умови повністю охоплюють соціальні, технічні, економічні, екологічні та інші аспекти майбутньої діяльності заводу.

Відповідно до загального визнання умови з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» кращі, ніж умови, які вважалися зразковими з приватизації ВАТ «Криворіжсталь».

Серед бажаючих брати участь у конкурсі з приватизації заводу багато відомих компаній на світовому ринку з виробництва мінеральних добрив, у тому числі найбільша в світі компанія «Yara International А&А» (Норвегія).

Впродовж менше ніж року (вересень 2007 р. - квітень 2008 р.) двічі відмінялися умови відкритого, прозорого конкурсу з приватизації заводу, офіційно оголошеного Фондом державного майна України.

Все це може значно знизити вартість продажу Одеського припортового заводу й зменшити зацікавленість серйозних інвесторів. Ми прагнемо в Європу, і хотілося б усе робити по - европейськи.

Колектив заводу на конференції трудового колективу одноголосно погодив Фонду державного майна України «План приватизації», у якому завод визнаний єдиним, нерозривним майновим комплексом.

ВАТ „Одеський припортовий завод" спроектований, будувався й модернізувався як цілісний технологічний і виробничо-перевантажувальний комплекс для виробництва аміаку, карбаміду та іншої хімічної продукції й здійснення перевантажень хімічної продукції власного виробництва та інших підприємств.

На балансі ВАТ «Одеський припортовий завод» відсутні об`єкти транспорту, зокрема магістрального трубопровідного транспорту (аміакопровід), морського транспорту (причали та ін.), що входять до єдиної транспортної системи України, які не підлягають приватизації згідно ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р. №2163-XII.

На підставі викладеного, трудовий колектив ВАТ «Одеський припортовий завод», з метою збереження створеного високотехнологічного виробництва, забезпечення конкурентного майбутнього заводу, взаємодії і співробітництва з територіальною громадою м. Южне і Одеської обласної ради, виконання соціальних зобов`язань, передбачених Колективним договором на 2008-2012 роки, активної присутності України на світовому ринку мінеральних добрив

ПРОСИТЬ ВАС

Забезпечити проведення відкритого конкурсу із продажу єдиного технологічного комплексу ВАТ «Одеський припортовий завод» у встановлений термін (6 травня 2008 року).