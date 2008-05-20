У Світовому банку кажуть, що ціни на харчі ростимуть ще два-три роки
Швидкість злякала Дабуба
Світовий банк вважає, що підвищення цін на основні продовольчі товари, зокрема, рис, має довгостроковий характер.
Про це сьогодні заявив журналістам управляючий директор Світового банку Хуан Хосе ДАБУБ, передає Reuters.
"Швидкість, з якою відбулося збільшення цін на продукти, лякає", - заявив Х.ДАБУБ, додавши, що "це займе не тижні, не декілька місяців, а може тривати два або три роки".
Разом з тим, керівництво СБ упевнене, що світові продовольчі ринки здатні "функціонувати самостійно" і не потребують коригування ззовні.
"Краще мати недосконалий ринок, ніж мати досконалого бюрократа, який вирішує за інших, - сказав управляючий директор СБ. - Ключовим елементом у довгостроковому рішенні стане збільшення глобального виробництва продуктів харчування".
Як повідомляв УНІАН, 8 травня президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК заявив, що світова продовольча криза триватиме до 2015 р. На його думку, до цього терміну ціни на зерно залишаться високими.
У зв`язку з цим Р.ЗЕЛЛІК закликав країни змінити політику в галузі АПК з метою гарантувати постачання населенню основних злакових культур. Перш за все, за словами президента СБ, це відноситься до біопалива, яке слід виробляти не із зерна, а з целюлози.
Нагадаємо, наприкінці квітня ціни на пшеницю на світовому ринку впали до мінімального за останні 6 місяців рівня, після того, як Україна, один із найбільших світових експортерів зерна, збільшила розмір квот на експорт (Кабмін постановою від 23 квітня №418 збільшив квоти на експорт пшениці з 200 тис. тонн до 1,2 млн. тонн, ячменю - з 400 тис. тонн до 900 тис. тонн).
Зниженню цін сприяли також прогнози про майбутній хороший урожай зерна в Західній Європі, Канаді, Причорномор`ї.
Аналітики сподіваються, що рішення України викличе пом`якшення обмежень на експорт, введених іншими країнами: Росією, Аргентиною, Казахстаном.
Але ситуація має й інший бік «медалі». Як повідомили УНІАН у Представництві Світового банку в Україні, «сьогодні СБ наполегливо просить Україну про подальше виконання заходів щодо негайної реалізації оголошеного нею рішення щодо відміни обмежень на експорт зерна».
Як говориться в повідомленні, “Світовий банк привітав оголошене 23 квітня Україною рішення про відміну всіх обмежень на експорт зерна з негайним введенням цього рішення в дію”, – заявив 7 травня Пол БЕРМІНГЕМ, директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови. “Тепер ми усвідомили, що новий режим експорту зерна означає, швидше, систему збільшення квот і ліцензій, ніж повну відмову від них», - зазначив П.БЕРМІНГЕМ.