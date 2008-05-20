Під Харковом п’яний водій врізався у натовп: 2 загиблих, 8 травмованих

Вночі під час стихійних перегонів на автотрасі під Харковом один з автомобілів на величезній швидкості врізався у натовп глядачів.

Як передає кореспондент УНІАН, в результаті події двоє юнаків загинули (один з них помер у реанімації), вісьмох людей травмовано, декілька з них - у вкрай тяжкому стані.

За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА, подія сталася у ніч з 17 на 18 травня на автотрасі Харків - Дніпропетровськ, що зараз будується. Водій втік, залишивши автомобіль ВАЗ-21063, але на цей час його особа встановлена.

19 травня вранці він звернувся до правоохоронних органів, визнав свою провину і дав свідчення. Водій зізнався, що за кермом автомобіля перебував у нетверезому стані і, злякавшись відповідальності, втік.