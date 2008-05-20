Оголосили результати тестів з математики та історії України

Оголошено результати тестування з математики та історії України.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, 9% учасників зовнішнього тестування з історії України набрали менше балів, ніж необхідно для вступу до обраних ними факультетів. З математики цей показник становить 4,6%.

Зовнішнє оцінювання з математики проходило в усіх регіонах України 29 квітня. Цей предмет став найпопулярнішим серед предметів, які пропонуються на вибір – його складали 226 тисячі 84 майбутні абітурієнти.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, більшість учасників (52%) показала середній рівень знань з математики, здобувши від 136 до 161 бала. Максимальний бал – 200 – здобули 227 учасників (0,1%). 10 363 учасники (4,58%) отримали оцінки від 100 до 123 балів – це означає, що цьогоріч приймальні комісії вищіх навчальних закладів не прийматимуть до розгляду їхні сертифікати.

Оцінювання знань з історії України відбувалося 7 травня. Участь у ньому взяли 83 465 випускників шкіл. 7 587 з них (9,9%) здобули менше 124 балів. Вищий бал – 200 – отримали 62 учасники (0,07% від усіх, хто брав участь).

Як повідомив на прес-конференції у понеділок директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК, центр вже у середу розпочне виготовлення та доставку сертифікатів зовнішнього оцінювання з української мови та літератури, математики та історії України.

Основна сесія зовнішнього оцінювання знань випускників шкіл триває в Україні з 22 квітня до 4 червня. Випускники за бажанням можуть подавати сертифікати зовнішнього тестування до своїх шкіл як результати підсумкової державної атестації з відповідних предметів.