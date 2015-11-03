Прокурор міської прокуратури Черкас погорів на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, прокурор вимагав гроші від місцевого приватного підприємця за закриття стосовно нього кримінального провадження та повернення йому арештованого майна.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу приміщення черкаської прокуратури під час отримання хабара. За оперативною інформацією, до протиправних дій причетні також співробітники місцевого слідчого відділу міліції. Наразі вирішується питання щодо їх затримання.

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Прокурору оголошено про підозру відповідно до відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.