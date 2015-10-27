Шокіна кличуть в Раду пояснювати тиск на слідчих у справі "діамантових" прокурорів





Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення комітет прийняв на своєму засіданні.

Заслухавши інформацію представників слідства, члени комітету одноголосно вирішили поінформувати президента України про факти тиску в цій справі, звернутися до голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана з проханням заслухати генерального прокурора України Віктора Шокіна з приводу розслідування цієї справи, а також звернутися до генпрокурора щодо виконання його обов'язку і забезпечення умов для незалежного слідства по справі.

Про тиск на слідчу групу і працівників СБУ, які задіяні у розслідуванні кримінального провадження стосовно "діамантових прокурорів" Шапакіна і Корнійця, заявив на засіданні комітету заступник генпрокурора Віталій Касько.

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"Тиск на тих, хто ініціював і розслідує справу Шапакіна і Корнійця, посилився. Зокрема, на слідчих з генеральною інспекцією процесуального прокурора... тиск на слідчих, процесуального прокурора, слідчих генеральної інспекції здійснюється і з боку керівництва управління внутрішньої безпеки Генпрокуратури. І стосовно мене місяць здійснювали негласну перевірку, в тому числі управління внутрішньої безпеки. Таким чином, я можу зробити висновок, що керівництво Генпрокуратури не зупиняється ні перед чим, щоб залякати слідчих", - сказав Касько.

Він також повідомив, що "у нас є інформація, що стосовно Віктора Миколайовича Трепака (перший заступник голови СБУ, начальник головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, який разом з підлеглими задіяний у розгляді справи — УНІАН) порушено кримінальне провадження за нібито розголошення державної таємниці. Це свідчить про те, що робиться все, щоб відбити бажання робити щось далі тим, хто працює у цій справі".

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Також Касько поінформував членів комітету, що раніше закрите кримінальне провадження за фактом нібито вчинення протиправних дій одним із співробітників слідчої групи у цій справі зараз намагаються відновити через суд.

Крім того, Касько зазначив, що стосовно членів слідчої групи застосовується практика надання якихось письмових пояснень та запрошення на "профілактичні співбесіди".

У свою чергу присутній на засіданні комітету перший заступник голови СБУ Трепак сказав: "Ми добре знаємо і усвідомлюємо ризики і небезпеки, але у нас було переконання, що так треба робити (коли починали розслідувати цю справу — УНІАН). Особливості цієї справи змусили нас діяти нестандартно в межах Кримінального процесуального кодексу. У цій справі є протидія розслідуванню і це цілком зрозуміло, але не зовсім чекали потужної протидії, що свідчить про ступінь корумпованості цієї системи (органів прокуратури - УНІАН)".

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За словами Трепака, співробітники СБУ продовжують документувати зв'язки основних фігурантів у справі. "На сьогоднішній день ми самостійно здатні витримати цю протидію і робимо все, щоб ця справа була в суді", - запевнив один з керівників СБУ.

У той же час присутній на засіданні комітету головний військовий прокурор Анатолій Матіос відкинув звинувачення своїх колег у тиску на них. "Жодних підстав говорити про тиск моїм колегам Віктору Миколайовичу та Віталію Вікторовичу немає. Ця справа дійсно повинна бути направлена до суду... Ситуації, які є, вони є щоденними і відбуваються постійно, оскільки завжди є зацікавлені особи. Якщо у когось є страх щось розслідувати, тоді не треба нічого робити", - зазначив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, Корнієць і Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько 500 тисяч доларів і коштовності. "Встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3150 тисяч грн", - заявили в СБУ.

Під час обшуків у Шпакина було вилучено 400 тисяч доларів, а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.