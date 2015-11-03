На Київщині невідомі скоїли розбійний напад на інкасаторів та викрали понад півтора мільйона гривень

На Київщині введено план «Перехоплення», повідомляє прес-служба ГУМВС України в Київській області.

"У місті Бориспіль на одній з вулиць в автомобіль «ВАЗ-2104» державного підприємства «Укрпошта» врізався автомобіль «Audi - 100» чорного кольору. Невідомий вийшов з іномарки та, погрожуючи предметом, схожим на автомат, розбив скло службової автівки і викрав звідти мішок з грошима. Кошти призначалися для виплат пенсій. Далі нападники зникли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Наразі міліція встановлює всі обставини події та проводить оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Чернігівській області 23 жовтня, було скоєно збройний напад на інкасаторську машину «Приватбанку». При цьому загинули два працівники банку.