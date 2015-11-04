У Київ 9 листопада приїдуть представники 15 помісних православних церков

Як повідомляє центр інформації Української православної церкви, святкові заходи заплановані в день пам'яті преподобного Нестора Літописця та День української писемності.

«Присутність на урочистостях великої кількості почесних гостей – значуща подія для Київських духовних шкіл. З самого початку свого існування своїми навчальними та науковими здобутками Київські духовні школи були помітні в усьому православному світі. Багато молодих людей не тільки з України, а й з Сербії, Болгарії, Австрії, Румунії, Грузії, Сирії, Польщі, Японії та з інших держав в різні часи навчались в Київській академії. Більшість випускників цієї школи в священицькому сані несли своє служіння на всіх континентах земного шару. Останні роки ми намагались прокласти місток через буремне ХХ століття, аби відновити цілісність академічної традиції та стати гідними спадкоємцями славетних Київських духовних шкіл», - зазначив ректор КДАіС митрополит Антоній (Паканич).

Участь в урочистостях візьмуть представники української влади, посольств країн, студенти яких нині навчаються у КДАіС або навчались колись. Також на святкування запрошені випускники КДАіС в єпископському сані, представники духовних академій та семінарій УПЦ та закордоннх вишів, представники навчальних закладів та наукових установ Києва. Запрошені випускники, які навчались в Київській духовній семінарії до 1960-х років.

За повідомленням центру інформації УПЦ, ювілейні заходи розпочнуться 8 листопада. Спочатку буде звершена заупокійна молитва за всіма спочилими професорами та випускниками КДАіС, а о 17.00 в Успенському соборі Києво-Печерської лаври почнеться святкове вечірнє богослужіння. 9 листопада о 8:30 в цьому ж храмі почнеться Божественна літургія.

Об 11:45 відбудеться брифінг з ректором КДАіС, керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм (Паканичем) та почесними іноземними гостями. Акредитацію на брифінг проводить центр інформації УПЦ за тел. (066) 095 14 76 або за електронною адресою 400ktas@gmail.com. Акредитація для представників ЗМІ є обов’язковою.

О 12:00 в Трапезній палаті храму преподобних Антонія і Феодосія Печерських почнеться урочистий річний акт з нагоди дня пам’яті преподобного Нестора та 400-ліття Київських духовних шкіл.

Як повідомлялося, 23 грудня 2014 року Священний Синод УПЦ прийняв рішення про відзначення 400-річчя Київських духовних шкіл на загальноцерковному рівні. 20-21 жовтня у Києві відбулася міжнародна конференція з нагоди 400-річчя Київських духовних шкіл, у якій взяли участь богослови з 10 країн світу, де були підписані договори про співпрацю з 5-ма закордонними вишами.

Самобутня київська богословська освітня традиція бере початок від 1615 р., коли у Києві на Подолі було засновано Братську школу. З 1632 р. після об’єднання з Лаврською школою, вона була перетворена на Київський колегіум, головним покровителем якого став святитель Петро Могила. Згодом колегіум набув статусу Академії та на честь свого покровителя отримав назву «Києво-Могилянська академія». Протягом 1817-1819 рр. у Києві було проведено освітню реформу, в результаті якої на базі Києво-Могилянської академії було створено Київську духовну академію, Київську духовну семінарію та Києво-Подільське духовне училище. На початку 1920-х рр. після встановлення в Україні радянської влади духовні навчальні заклади припинили своє існування. з 1947 по 1960 рік в Києві існувала Київська духовна семінарія, яка продовжила традиції духовної освіти.

Нове відродження духовної освіти у Києві відбулося у 1989 р., коли у стінах Києво-Печерської Лаври почала діяти Київська духовна семінарія, а у 1992 р. було звершено перший набір до Київської духовної академії. Сьогодні Київські духовні школи - це єдиний навчальний комплекс, який готує кандидатів у священство, співробітників церковних установ та спеціалістів в різних галузях церковної науки.