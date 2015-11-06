Під посольством РФ у Києві протестують проти злочинів окупаційної влади у Криму (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 учасників акції тримають прапори кримськотатарського народу та плакати з гаслами, зокрема, “Деокупація Криму - до порядку денного ООН!”, “Так” - громадській блокаді Криму!”, а також плакати із вимогою звільнити політичних в'язнів-заручників: Ахтема Чийгоза, Алі Асанова, Геннадія Афанасьєва, Рустема Ваітова, Мустафу Дегерменджі, Руслана Зейтуллаєва, Юрія Ільченка, Олександра Кольченка, Олександра Костенка, Нурі Примова, Надію Савченко, Ферата Сайфуллаєва, Олега Сенцова та Олексія Чернія.

Крім того, серед гасел учасників акції - створення місії ООН з моніторингу прав людини в окупованому Криму з постійним її перебуванням в Сімферополі.

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Учасники акції також вимагають свободи для незалежних кримськотатарських та українських ЗМІ в Криму.

Частина учасників акції в раках флеш-мобу “Півострів страху” тримають перед обличчями білі аркуші, що символізує залякування і погрози у Криму.

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В акції беруть участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, які також є народними депутатами України від “Блоку Петра Порошенка”.