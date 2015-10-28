Поклонська відкрила заочно заарештованому Чубарову в'їзд до окупованого Криму

Про це повідомила "прокурор" Криму Наталія Поклонська, пише ТАСС.

«Чубарову відкритий в'їзд до Росії. Тепер вже відкрито. І органи попереднього слідства чекають його на території Криму», - сказала вона.

За словами Поклонської, якщо слідчий побачить підстави для затримання, при перетині кордону Чубаров може бути затриманий і доставлений до суду.

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Глава Меджлісу повідомив, що його заочно заарештував суд Сімферополя.

Раніше в окупованому Криму проти голови кримськотатарського Меджлісу було порушено кримінальну справу.