Поклонська відкрила заочно заарештованому Чубарову в'їзд до окупованого Криму

18:33, 28 жовтня 2015
Суспільство
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Лідера кримськотатарського Меджлісу, депутату Верховної Ради України Рефату Чубарову відкритий в'їзд до Росії і окупованого Криму.

REUTERS

Про це повідомила "прокурор" Криму Наталія Поклонська, пише ТАСС.

«Чубарову відкритий в'їзд до Росії. Тепер вже відкрито. І органи попереднього слідства чекають його на території Криму», - сказала вона.

За словами Поклонської, якщо слідчий побачить підстави для затримання, при перетині кордону Чубаров може бути затриманий і доставлений до суду.

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Глава Меджлісу повідомив, що його заочно заарештував суд Сімферополя.

Раніше в окупованому Криму проти голови кримськотатарського Меджлісу було порушено кримінальну справу.

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