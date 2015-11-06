ГПУ затримала двох посадовців з особливо важливих справ ДФС за хабар в 230 тисяч гривень (відео)

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України та спецпідрозділом Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби України в порядку ст. 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди на гарячому затримано двох старших слідчих в особливо важливих справах Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України – Центрального офісу з обслуговування великих платників», - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що вказані посадовці вимагали та одержали від представника одного з суб’єктів господарювання неправомірну вигоду в сумі 230 тис. грн за невчинення передбачених законом заходів з притягнення службових осіб цього суб’єкта до кримінальної відповідальності, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, підкреслили в ГПУ.

На даний час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання обрання запобіжного заходу затриманим.

Досудове розслідування триває, зазначається в повідомленні.