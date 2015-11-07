Сапери розміновують газопровід в Мар’їнці, його роботу відновлять після повного очищення території
14:05, 07 листопада 2015Суспільство
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Відновлення роботи газопроводу в Мар’їнці буде можливе лише після завершення всіх саперних робіт та розчищення труби.
Тривають ремонтно-відновлювальні роботи газопроводу в Мар’їнці \ Фото УНИАН
Про це повідомив в соціальній мережі голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Читайте такожУ Мар'їнці виявлено схованку з 300 гранатами (відео)«Тривають ремонтно-відновлювальні роботи газопроводу в Мар’їнці. За три дні, відколи бойовики допустили саперів до розміновування території, виявлено майже 270 боєприпасів. З них дві протитанкові міни з великим радіусом ураження, здатні у випадку детонації утворити величезні вирви. Поки пройдено половину шляху. Лише після повного розчищення газовиків допустять до ремонту труби», - написав Павло Жебрівський.
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