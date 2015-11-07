Поліція штрафуватиме водіїв із номерними знаками Південної Осетії та Абхазії

«Наявність на транспортних засобах номерних знаків невизнаних державних утворень прирівнюється до відсутності номерних знаків», - йдеться у повідомленні. За таких обставин, поліція діятиме відповідно до закону.

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Також повідомляється, що раніше поліція звернулася по допомогу до МЗС України, оскільки необхідна була компетентна юридична оцінка міжнародно-правового статусу території Південної Осетії та Абхазії.

У відповіді на запит правоохоронців у зовнішньополітичному відомстві зазначили, що, «Україна не визнавала так звані „республіки“ незалежними або складовими інших держав, окрім Грузії».

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні почала свою роботу Національна поліція. Вже призначені на посади працівники чергових частин і слідчі, які виконують свої обов'язки у повному обсязі. У складі Головних управлінь поліції в областях та Києві повноцінно функціонують понад 700 відділів і відділень поліції.