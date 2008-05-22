Ющенко: ювілей Хрещення Руси - крок до об`єднання православ`я в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що святкування 1020-річчя Хрещення Руси сприятиме подоланню розколу в українському православ`ї.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив на зустрічі з предстоятелем Української автокефальної православної церкви Блаженнішим Мефодієм.

«Ми будемо йти дорогою діалогу. Це святкування, в першу чергу, повинно бути кроком до єднання усіх православних церков», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент також висловив переконання, що святкування цієї дати сприятиме подальшому утвердженню християнських цінностей у нашому суспільстві.

Крім того, В.ЮЩЕНКО провів зустріч із предстоятелем Української православної церкви (Київського патріархату) Патріархом Філаретом, з яким також обговорив підготовку до святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Глава держави висловив сподівання, що майбутнє святкування буде спрямоване на консолідацію українського суспільства, а спільні святкові заходи сприятимуть зближенню православних церков України різних юрисдикцій.

За словами В.ЮЩЕНКА, це свято повинне нагадати, що саме з Києва християнство поширилося по всій Київській Русі.

Також Президент України провів телефонну розмову з предстоятелем Української православної церкви (Московського патріархату) Володимиром (САБОДАНОМ), з яким обговорив підготовку святкування 1020-річчя хрещення Русі.

У розмові Президент особливо наголосив на тому, що це свято не лише нашої духовності, але й нашої державності.

*** З метою урочистого святкування в Україні протягом липня-серпня 2008 року 1020-річчя Хрещення Київської Русі, на підтримку ініціативи громадськості Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ «Про святкування в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі», згідно з яким створено Організаційний комітет з підготовки і святкування.

До складу комітету включені представники Церков трьох православних юрисдикцій, а також Української греко-католицької церкви.