До кінця року земельний кадастр буде автоматизованим

Державний комітет України із земельних ресурсів до кінця цього року планує сформувати автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналіста повідомив сьогодні голова Держкомзему Володимир ВОЄВОДІН.

За його словами, робота щодо завершення формування автоматизованого земельного кадастру йде до логічного завершення.

Фінансування розробки автоматизованої системи здійснює Світовий банк, який надав Держкомзему кредит на суму 36 млн. доларів.

В.ВОЄВОДІН зазначив, що кошти підуть на закупівлю техніки і розробку програмного забезпечення. При цьому в 2008 році в Держбюджеті передбачено 65 млн. грн. на проведення земельної реформи, частину яких планується спрямувати на створення автоматизованої системи.

За даними відомства, станом на 1 травня цього року в електронному кадастрі перебуває 10,8 млн. записів, до державного реєстру земель внесено 7,4 млн. земельних ділянок (за винятком Києва, де громадянам видано 64 450 державних актів на право власності на землю).

У рамках виконання проекту Світового банку виконано аерофотознімальні роботи на 46% території України.