Судмедексперт продавав очі небіжчиків

06:21, 22 травня 2008
Суспільство
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...на очах у свого керівництва

Співробітник Бюро судово-медичної експертизи м. Нижньовартовська (Росія) викритий у вилученні органів померлих в корисливих цілях, повідомляє прес-служба Управління Генеральної прокуратури в Уральському Федеральному окрузі.

Як з`ясувалося під час прокурорської перевірки, судмедексперт систематично вилучав у трупів очні яблука, щоб продати їх одній з лікувальних установ округу. Всього ним було проведено близько ста таких операцій.

Попри очевидність скоєного, ці факти протягом півтора років не одержували належної правової оцінки з боку правоохоронних органів міста, наголосили в прокуратурі.

Після втручання Уральського управління Генпрокуратури РФ за фактом незаконного вилучення органів було порушено кримінальну справу, за ходом розслідування був встановлений особливий контроль. 

Медпортал

 

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