У Києві завтра відкриють нову станцію метро

В Києві у п’ятницю, 23 травня, урочисто відкриють нову станцію метро “Червоний хутір” Сирецько-Печерської лінії.

Як повідомляє газета “Хрещатик” (№79 (3305)) з посиланням на прес-службу КП “Київський метрополітен”, учора на ділянці столичного метрополітену від станції “Бориспільська” до станції “Червоний хутір” запустили тестовий потяг. Поїздка пройшла без збоїв та зауважень. Наразі продовжують “обкатку” пускової ділянки.

Завдяки введенню в експлуатацію нової станції поліпшиться транспортне обслуговування Харківського масиву та прилеглих до нього районів. В метрополітені відзначають також, що станцію будували з перспективою створення міжміського та міжнародного вокзалів.

“Хрещатик” нагадує, що до кінця нинішнього року столична влада запланувала відкриття ще трьох станцій метрополітену на Куренівсько-Червоноармійській лінії: “Деміївської”, “Васильківської” та “Куренівської”. У 2009-му кияни зможуть користуватися “Львівською брамою”, а до 2012-го метро з’явиться і на Троєщині.