Президент привітав усіх з Днем української писемності та мови

Петро Порошенко розмістив привітання в соцмережах.

З Днем української писемності та мови! pic.twitter.com/YpYhyRvt3F — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 листопада 2015

Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман також додав, що україська мова "сприяючи консолідації суспільства, збагаченню його духовності, об'єднує всіх нас на шляху до культурного і соціального розвитку України".

Читайте такожВчені з'ясували головну причину відмінностей між мовами

Зазначимо, що День української писемності та мови щорічно відзначають 9 листопада. Згідно з православним календарем це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія.

Крім того, за традицією, у цей день по радіо в прямому ефірі транслюють "Диктант національної єдності", який можуть написати всі бажаючі.