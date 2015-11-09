Президент привітав усіх з Днем української писемності та мови

09:42, 09 листопада 2015
Суспільство
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Це свято традиційно відзначається 9 листопада, в день пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.

День памяти Нестора - Летописца

Петро Порошенко розмістив привітання в соцмережах.

Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман також додав, що україська мова "сприяючи консолідації суспільства, збагаченню його духовності, об'єднує всіх нас на шляху до культурного і соціального розвитку України".

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Зазначимо, що День української писемності та мови щорічно відзначають 9 листопада. Згідно з православним календарем це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія.

Крім того, за традицією, у цей день по радіо в прямому ефірі транслюють "Диктант національної єдності", який можуть написати всі бажаючі.

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