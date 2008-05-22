Ющенко пропонує Казахстану та Азербайджану будувати НПЗ в Україні

Україна пропонує Казахстану та Азербайджану розглянути можливість участі в побудові нових нафтопереробних заводів на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО на відкритті Енергетичного саміту в Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна зацікавлена в розвитку нафтопереробної галузі, тому пропонує Казахстану і Азербайджану вивчити можливості реконструкції існуючих, а також побудови нових НПЗ за маршрутом нафтопроводу Одеса-Броди.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що буде обговорюватись питання можливості використання українських підземних газових сховищ для перспектив більш надійного постачання газу до Європи. Зокрема, мова йде про сховища, які знаходяться на західному кордоні України, і які мають об’єми більш як 30 млрд. кубічних метрів. «Ми виходимо з того, що це одна з інфраструктурних речей європейського енергетичного ринку, яка повинна працювати на нашу загальну концепцію (єдиний енергетичний ринок – УНІАН)», - сказав В.ЮЩЕНКО.

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