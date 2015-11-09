Українцям, які планують відпочивати у Єгипті, радять оцінити "невизначену безпекову ситуацію" в країні

Міністерство закордонних справ України закликає українців, які планують їхати до Єгипту, звернути увагу на невизначену безпекову ситуацію в країні.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті політики і комунікацій МЗС.

Читайте такожМЗС рекомендує українцям без необхідності не залишати місця постійного проживання в Єгипті

«МЗС рекомендує громадянам України, які планують здійснити подорож до Єгипту, зважити на невизначеність безпекової ситуації у цій країні до завершення розслідування причин катастрофи російського літака та стабілізації ситуації», - зазначається в повідомленні.

Тим громадянам, які перебувають на території Єгипту, міністерство наполегливо рекомендує виявляти підвищену увагу й обережність, не залишати без нагальної потреби місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку необхідності виїзду за межі місця організованого відпочинку громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представника туроператора.

У разі різкого загострення ситуації, необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання, правоохоронців та представників організацій, що здійснюють реагування на надзвичайну ситуацію. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях, документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання.

За умови потрапляння у надзвичайну ситуацію громадянам України необхідно якомога швидше повідомити про це на "гарячу лінію" Посольства України в Єгипті (+201000039648) або МЗС України (+38 044 238 16 57).

Читайте такожБританські літаки, які прямували до Єгипту за туристами, розвернулися в дорозі

Як повідомляв УНІАН, літак російської компанії «Когалимавіа», який виконував рейс Шарм-ель-Шейх – Санкт-Петербург, зазнав катастрофи 31 жовтня над Північним Синаєм. У літаку перебували 217 пасажирів і семеро членів екіпажу, ніхто не вижив. Розслідування причин авіакатастрофи триває. За попередніми даними, на борту стався теракт.

Сьогодні прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія тимчасово припинила авіасполучення з Єгиптом до «остаточного» з'ясування причини катастрофи аеробуса.