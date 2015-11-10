Погода на сьогодні: вівторок буде дощовим і туманним
08:20, 10 листопада 2015Суспільство
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У східних і західних областях оголошено штормове попередження.
Погода 10 листопада / pexels.com
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Сьогодні, 10 листопада, по всій Україні збережеться похмура і дощова погода.
У західній частині вночі та вранці можливий туман, вітер 7-12 м/с. Місцями пориви до 15-20 м/с. Вдень повітря прогріється до +11..+13, вночі +5..+7.
У північних регіонах і у Києві вдень +10..+12, вночі +4..+6.
В центрі +11..+13, вночі +5..+7.
У східних областях через сильні тумани з видимістю 200-500 метрів вночі та вранці оголошено штормове попередження. Денна температура становитиме +6..+8, нічна +4..+6, в Луганській області вночі +2..+4.
На півдні дощитиме: удень +11..+13, вночі +5..+7.
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