Погода на сьогодні: вівторок буде дощовим і туманним

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Сьогодні, 10 листопада, по всій Україні збережеться похмура і дощова погода.

У західній частині вночі та вранці можливий туман, вітер 7-12 м/с. Місцями пориви до 15-20 м/с. Вдень повітря прогріється до +11..+13, вночі +5..+7.

У північних регіонах і у Києві вдень +10..+12, вночі +4..+6.

В центрі +11..+13, вночі +5..+7.

У східних областях через сильні тумани з видимістю 200-500 метрів вночі та вранці оголошено штормове попередження. Денна температура становитиме +6..+8, нічна +4..+6, в Луганській області вночі +2..+4.

На півдні дощитиме: удень +11..+13, вночі +5..+7.