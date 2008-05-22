У Ющенка не радять продавати долари

Перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК переконаний, що до кінця року курс гривні до долара повернеться до показника, близького до 5 грн. за 1 дол. США, і радить не поспішати позбуватися доларових заощаджень.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи ситуацію на валютному ринку України, наголосивши, що висловлює свою особисту думку, оскільки ще не розмовляв на цю тему з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Я не сумніваюся, що повернеться колишній курс. Це буде трохи пізніше, але до кінця року, думаю, він повернеться, я ані секунди не сумніваюся в цьому. Я не радив би позбуватися долара, оскільки ситуація до кінця року досить суттєво зміниться», - заявив О.ШЛАПАК і висловив сподівання, що сьогодні на Раді Національного банку України це питання буде обговорено.

О.ШЛАПАК зазначив, що зміну курсу вважає неправильним кроком. «Моя особиста думка, що це неправильний шлях. Сьогодні боротися з інфляцією через охолоджування економіки буде помилкою. У нас немає перегріву економіки, а є брак внутрішньої пропозиції… Треба було підтримувати валютний коридор, який було обіцяно в Основних принципах грошово-кредитної системи, прийнятих торік. Треба було скуповувати надлишки валюти й тим самим забезпечити валютний канал надходження гривні в економіку. Ми б тоді мали більш прогнозовану ситуацію, я маю на увазі «курсовий якір», до якого країна вже звикла», - заявив О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що теоретично ревальвація гривні може призвести до позитивних результатів. Але висловив сумнів, що це справді відбудеться. «Я не дуже в це вірю, оскільки не впевнений, що імпортери, зокрема газу, нафти, ядерного палива, знизять ціну на свою продукцію. Впевнений, що вона залишиться такою ж, як і була. До того ж 50% імпорту в нас із ЄС, і він не дешевшає…», - сказав О.ШЛАПАК.

Серед негативних наслідків він назвав погіршення торгового балансу та проблеми, які виникнуть у експортерів. «Ми й так мали б понад 20 млрд. доларів негативного сальдо за товарами та послугами, а так буде ще більшим. Крім того, населення, яке мало доларові вклади, розуміючи певні ризики, все ж таки сподівалося, що держава поводитиметься коректно і дотримуватиметься взятих на себе зобов`язань щодо дотримання валютного коридору. Ці люди фактично «потрапили», - зазначив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Національний банк України зміцнив національну валюту, змінивши офіційний курс гривні до долара США з 5,05 до 4,85 гривень за 1 дол.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік коридор офіційного курсу гривні встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня одразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.