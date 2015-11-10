Турчинов про втрати армії РФ: Для режиму Путіна військові - гарматне м'ясо, а їхні батьки - мовчазні риби

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

«Спроби приховати свої криваві злочини завжди примушують тиранів забороняти говорити правду. Агресія, страх і брехня стали сутністю путінського режиму. Приховування військових втрат - це демонстрація принизливого відношення до військових, як до гарматного м'яса, а до батьків загиблих, - як до мовчазних рабів», - заявив Турчинов.

Секретар РНБО наголосив, що формулювання «військові втрати у мирний час» для РФ є взагалі нісенітницею: «Тому що, починаючи з окупації Криму, Росія безперервно веде неоголошену війну і несе бойові втрати».

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«Російська пропаганда та влада поставили гриф «таємно» на втрати, яких вони зазнали під час агресії на Донбасі, так само Путін приховуватиме свої втрати під час війни на Близькому Сході», - зазначив Турчинов.

«Така сутність тиранів, які бояться власного народу та приховують від нього правду про свої криваві злочини», - сказав він, резюмувавши, що чим кривавіший режим, тим завжди страшнішим є його кінець, «і Росія не буде винятком».

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Як повідомляв УНІАН, Верховний суд РФ підтвердив законність указу президента Росії Володимира Путіна про засекречування втрат особового складу збройних сил РФ в ході спецоперацій в мирний час.