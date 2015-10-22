Путін продовжує перетворювати РФ на глобальну загрозу, плануючи збільшити військовий бюджет - Турчинов

Наміри Росії збільшити свій військовий бюджет ще більш як на 4 мільярди доларів є свідченням того, що керівництво цієї країни не збирається припиняти свою політику військової ескалації та зовнішньої агресії.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов у коментарі, повідомляє прес-служба РНБО .

За словами Турчинова, збільшення на тлі економічної кризи та зубожіння населення Росії військового бюджету РФ до 48 мільярдів доларів означає, «що Путін продовжує перетворювати РФ на глобальну військову загрозу».

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«Так Росія визначена головною військовою загрозою не тільки в Стратегії національної безпеки і у Військовій доктрині України, аналогічної позиції дотримуються і наші стратегічні партнери», - сказав він, додавши, що у пріоритетах Національної військової стратегії США, яка була ухвалена нещодавно, агресивна політика РФ посіла перше місце серед загроз, «випередивши потенційну небезпеку з боку міжнародного тероризму та таких «демократичних країн», як Іран і Північна Корея».

Секретар РНБО наголосив, що враховуючи активне нарощування військового потенціалу РФ, в бюджеті України на наступний рік «попри всі труднощі, не повинні зменшуватись видатки на сектор безпеки і оборони».

«Наше завдання - бути готовими дати відсіч агресору і звільнити захоплені території, а тому ми зобов'язані забезпечити армію найсучаснішими озброєнням та технікою, а наших військових - гідною зарплатнею», - зазначив він.

Олександр Турчинов також повідомив, що одразу після визначення Кабінетом міністрів остаточних параметрів бюджету, РНБО затвердить оборонний бюджет та державне оборонне замовлення.