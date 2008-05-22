Тимошенко звільнила двох урядовців

Кабінет міністрів України звільнив Валентина КАСАПЧУКА і Леоніда НЕТУДИХАТУ з посад заступників міністра транспорту і зв`язку України. Відповідні розпорядження Кабміну від 21 травня № 722-р і 721-р розміщені на сайті парламенту.

Згідно з документам, В.КАСАПЧУКА звільнено у зв`язку з переходом на іншу роботу, Л.НЕТУДИХАТУ - у зв`язку зі скороченням кількості посад заступників міністра.

Нагадаємо, Валентин КАСАПЧУК був призначений на посаду заступника міністра у вересні 2006 р., займався водною транспортною галуззю. Раніше він також обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв`язку - з липня 2004 р. по лютий 2005 р.

Леонід НЕТУДИХАТА був призначений на посаду в серпні 2006 р., займався в міністерстві питаннями зв`язку. До цього він також обіймав посаду заступника міністра в цьому міністерстві - з вересня 2004 р. по квітень 2005 р.