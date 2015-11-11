Інтерпол зняв Чубарова з міжнародного розшуку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, міжнародний розшук Чубарова припинений, оскільки не відповідає статуту організації.

«Розглянувши матеріали Російської Федерації та клопотання українського бюро Інтерполу, Офіс юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу припинив міжнародний розшук Чубарова за запитом російської сторони, оскільки його здійснення не відповідає вимогам статуту організації, зокрема – положенню ст. 3 Статуту. Згідно з положеннями цієї статті категорично забороняється здійснення будь-якого втручання у справи політичного, воєнного, релігійного або расового характеру. У зв’язку з цим Генеральним Секретаріатом Інтерполу прийняте рішення про заборону здійснення будь-якої співпраці у вказаній справі каналами Інтерполу», - пояснив глава МВС.

Аваков зазначив, що репресії, обшуки та арешти активістів кримськотатарського народу і журналістів, які мали місце останнім часом, не лишаються поза увагою українських правоохоронців. За цими фактами порушені відповідні кримінальні провадження.

«Ці люди займають проукраїнську позицію. Окупація рано чи пізно закінчиться, і всі ці злочини ми розслідуємо», – наголосив керівник МВС.

Читайте такожЧубаров: Росія штучно заселяє окупований Крим росіянами

Міністр повідомив, що Українське бюро Інтерполу здійснило низку дій у відповідь на дії Російської Федерації.

Він нагадав, що 6 листопада на адресу всіх країн-членів Інтерполу Росія надіслала циркулярне повідомлення щодо міжнародного розшуку громадянина України Рефата Чубарова для притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, який передбачено ч. 2 ст. 280 "Публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації". Відповідно до направленої російським відділенням Інтерполу інформації, Чубаров підозрюється в тому, що 1 квітня цього року ефірі «5 каналу» закликав виключити автономну республіку Крим зі складу Російської Федерації та повернути його Україні.

«Українське бюро Інтерполу зайняло відповідну позицію: Крим – це Україна, Росія – це окупаційна влада в Криму і надало відповідне клопотання до Центрального бюро Інтерполу", – додав Аваков.