Британська компанія виходить на ринок нерухомості України
SHM Smith Hodgkinson дає позитивний прогноз
Консалтингова компанія SHM Smith Hodgkinson (Велика Британія) виходить на ринок нерухомості України.
Про це повідомив керуючий директор SHM Smith Hodgkinson Марк БЕЙЛІ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
За його словами, компанія вирішила відкрити перший офіс на території СНД у Києві, тому що тут існують великі можливості для зростання бізнесу.
М.БЕЙЛІ також зазначив, що SHM Smith Hodgkinson сім років вела проекти з нерухомості і промисловості з великими українськими компаніями, серед яких - оцінка плаваючої бурової установки «Таврида» компанії «Чорноморнафтогаз», мережі автозаправних станцій «Нафта Україна», «Галнафтогаз» тощо.
За даними директора SHM Smith Hodgkinson Ukraine Дмитра СЕЛИВАНОВА, 80% прибутку компанії приносить оцінка нерухомості.
На думку експерта, найперспективнішими для освоєння в Києві є територія Лівого берега, а також передмістя столиці – Бориспільський і Броварський напрями.
Як прогнозує Д.СЕЛИВАНОВ, українцям слід очікувати корекції ринку ліквідної житлової нерухомості, що супроводжується періодом стагнації і зниження цін на 15-20% протягом року.
При цьому, уточнив він, багато що залежить від економічної стабільності в країні, темпів зростання інфляції.
Д.СЕЛИВАНОВ додав, що сьогодні багато квартир використовуються не за призначенням, стаючи об`єктами для інвестування і спекуляцій, хоча житлова нерухомість не приносить того доходу, який можна було одержати ще два роки тому.
На думку експерта, протягом найближчих 2-3 років пропозиція житла на ринку країни збільшиться у зв`язку з більш прозорими процедурами придбання землі (відновленням земельних аукціонів).
Довідка УНІАН. SHM Smith Hodgkinson була заснована у Великій Британії 1860 року. Компанія надає послуги з оцінки майна банкам, корпораціям, інвестиційним і девелоперським компаніям. Офіси компанії відкриті в Лондоні, Манчестері, Лідсі, Бермінгемі, в країнах Центральної і Східної Європи (Бухарест, Белград), а також у Південно-Східній Азії.
З 2004 року Smith Hodgkinson входить до групи компаній Gordon Brothers Group, міжнародної компанії, що надає фінансові і операційні послуги для промислових підприємств і компаній роздрібної торгівлі. Середньорічний обсяг продажів компанії – понад 40 млрд. дол.
Компанія відкрила офіс у Києві у вересні 2007 року, одержала ліцензію Фонду держмайна на оцінну діяльність у січні цього року.