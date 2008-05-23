Зміцнення гривні є об‘єктивним - експерт

Який сьогодні курс гривні до долара? Не поспішайте з відповіддю. У четвер Нацбанк відчутно посилив національну валюту і встановив курс 4,85. Пізніше Рада НБУ зажадала повернення старого курсу – 5,05. А ще пізніше стало відомо, що в п’ятницю залишається новий, тобто нижчий курс.

Ревальвація гривні завдає шкоди експортерам, малому та середньому бізнесу і спустошує валютні заощадження громадян. Такими були аргументи противників зниження курсу долара щодо гривні, запровадженого правлінням Нацбанку в середу. Пізніше члени ради НБУ наклали вето на це рішення. Однак, як вважає директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський, зміцнення гривні є об‘єктивним внаслідок припливу іноземних інвестицій, скорочення урядом державних видатків та накопичення коштів на рахунках Держказначейства. Ревальвацію національної валюти експерт назвав одним з класичних непопулярних способів боротьби з інфляцією, який застосовується в світовій практиці. Водночас, Бураковський зазначив, що непродумані, непослідовні та непідготовлені заходи тільки погіршують очікування гравців фінансового ринку.

Німецька хвиля